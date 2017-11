„Ma tunnen käekirjast ära, kui kellelegi ette öeldakse, kuigi faktiliselt ei püüa siin midagi.“ Maag Hannes Vanaküla on kindel, et eile „Selgeltnägijate tuleproovis“ triumfeerinud noorele nõiale Alisale mängiti võit kätte. Maagil on oma teooria, miks see vajalik oli. „Kellelgi on plaanis kaost külvata, eesti rahvas maha koksata,“ usub ta, lisades, et Alisa ennasthävitav iidolkuju mõjuks noortele laastavalt.

„Noh, kes võidab?“ Minu kõrval on peatunud kurikuulus arengumaag Hannes Vanaküla, kes on üks viiest selgeltnägijasaate finaali kohtunikust.

„Alisa,“ pakun, „ta on kõik ülesanded kuidagi eriti hästi ära lahendanud.“

„Ära unusta, et see on sõu,“ naerab Hannes. „Alisa on tehtud, mitte päris nõid.“

On „Selgeltnägijate tuleproovi“ finaalsaate salvestus ning kohe hakkavad finalistid oma esimest lõpuülesannet lahendama. Esimeses ülesandes tuleb viis last oma vanematega paari panna. Aega on kümme minutit. Esimesena ülesannet tegema tulnud Helve püüab lastel käest kinni võttes tajuda vanematega ühendavat energiat. Paraku viib see meetod sohu – teadmanaisel ei õnnestu täppi panna mitte ühtegi last ja vanemat.

Anete sooritus on oluliselt edukam, tema paneb täkkesse kolm paari. See aga tähendab, et publikul on nüüd õiged lapse ja vanema kombinatsioonid teada.

Lisaaeg tõi triumfi

Kolmandana saabub ülesannet lahendama Alisa. Nõid ütleb kohe sissejuhatuseks, et lapsed ei ole tema teema. Ja põmdi – talutabki esimese lapse vale vanema juurde. Niisamuti järgmise lapse.