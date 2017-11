Rasvhapped, mis toidu fritüüris küpsetamisel tekivad, võivad aidata kaasa pilvede tekkimisele, mis omakorda aitavad kliimal jaheneda, ütlevad teadlased.

BBC kirjutab, et molekulid, mis rasvase toidu frittimisel õhku lendlevad, moodustavad Londoni õhu osakestest lausa 10 protsenti. See aitab aga kaasa pilvede tekkele.

Siiski ei arva teadlased, et kõik peaksid nüüd hoolega kõiki oma eineid läbi frittima (see ei ole tervislik). Kliima soojenemise vastu fritüüre kasutama ei peaks. Teadlased uurivad kõigest erinevate ainete mõju kliimale. Uurimise all on aineosakesed Sahara kõrbe liivatormidest aerosooldeodorantideni.

Enamik õhku lennanud aerosoolühenditest peegeldavad päikesevalgust tagasi, mõned aga imevad selle endasse. Teadlased leiavad, et enne mingite lõplike järelduste tegemist tuleb erinevate ühendite mõju kliimale veel palju põhjalikumalt uurida.