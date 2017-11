Ühes kupees sõidavad daam, kes ei kannata piibusuitsu ja mees, kes pidevalt piipu tõmbab.

Lõpuks ei pea daam enam vastu:

"Ma ei saa aru, milleks seda vaja on! Mu mees on 60 aastat vana, aga ta pole kunagi piipu suhu pistnud!"

"See on väga huvitav," vastab mees. "Mina olen juba 64 aastat vana, aga ma pole piipu kunagi kuhugi mujale pistnud!"