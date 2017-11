„Põllumajandusameti eksperdid veendusid, et meie õunad on Eestis kasvanud,“ räägib Mulgi Õuna üks omanikest Paavo Otsus kergendatult, sest neljapäevases Maalehes süüdistasid konkurendid neid väljamaise õuna müügis.

„Asjatundjad uurisid ja võrdlesid sorte, käisid ladudes ja aedades, kontrollisid dokumentatsiooni,“ pajatab Otsus. „Probleem ongi selles, et uusi sorte tuleb pidevalt juurde ja sellel sordil ei ole veel nime. Meile öeldi, et me võime kaubanduslike nimena kasutada „kuldrenett“, kuid see info ei olnud tõene. Selles osas me eksisime.“