Soome 100. juubeliaastat on tähistatud läbi kogu aasta mitmel pool Eestis. Juubeliaasta kulmineerub aga järgneva kahe nädala jooksul, mil toimub üle 20 erineva ürituse Eesti erinevates kohtades. Märkimisväärne on, et suur osa üritustest on korraldatud eestlaste endi algatusel. Näiteks paljudes koolides korraldatakse Soome 100 - juubeliüritusi.

Eesti valitsus otsustas 23. novembril, et Soome Vabariigi 100. sünnipäev on Eestis lipupäev, nagu tuleb ka Läti, Leedu ja Poola juubeli auks.

”On suurepärane, et eestlased on otsustanud ise ka tähistada Soome 100. juubelit. See on olnud meile väga tore üllatus. Loodame, et soomlased võtaksid järgmisel aastal ka Eesti 100-aastajuubeli samal moel enda omaks ning juubeldaksid koos eestlastega”, ütleb suursaadik Kirsti Narinen.