Europarlamendi liige Indrek Tarand avaldab suhtlusvõrgustikus arvamust, et president Ilves on muutunud sama sõgedaks kui president Rüütel, kes 1941. aastal hävituspataljoni vastu lahingut olevat pidanud. Tarandit pahandas Ilvese sõnavõtt Šveitsi firma esindaja üleoleva arvamusavalduse suhtes.

Praegu USAs Stanfordi ülikoolis töötavat Ilvest aga vihastas Eestile ID-kaarte tootva firma Gemalto esindaja Andreas Lehmanni avaldus, milles ta väitis, et informeeris riigi infosüsteemide ametit ja politseid ID-kaardi turvariskist juba hiliskevadel ning see jäi tähelepanuta põhjaeurooplaste pikkade suvepuhkuste tõttu. Eesti ametkonnad lükkasid selle väite ümber.

Lehmann kirjutas suhtlusvõrgustikus, et põhjaeurooplased puhkavat kuni augusti lõpuni, ning ta mõistab, miks tema hoiatus maha vaikiti – hoiatuse ilmnemine juunis oleks inimeste suvepuhkused ära rikkunud. Ilves nendib, et jutt pikkadest suvedest on rassistlik ja natslik. Ta lisab, et kogu jama olemus võib olla Gemalto ärikultuuris – Eesti on firma silmis lihtsalt üks postsovetlik riik.

Šveitsi firmal ei tohiks olla raske kevadine informatsioon välja otsida ja lauale lüüa. Selle asemel, et jutt siinkandi inimeste iseärasustele viia.