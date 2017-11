Argentina kadunud allveelaevalt ARA San Juanilt tuli 15. novembril viimane signaal, enne kui alus kadus. Kui esialgu rääkis Argentina merevägi elektririkkest, siis nüüd kinnitab, et kummaline heli, mis tolle viimase signaali ajal kostus, oli plahvatus.

Argentina mereväe pressiesindaja kapten Enrique Balbi kirjeldas Guardianile, et 15. novembri hommikul kuuldud plahvatuse heli oli „ebaharilik, ühekordne, lühike, äge ja mitte tuumaplahvatuse moodi“.

Alusel on 44 meeskonnaliiget, kelle perekonnad on kogunenud sadamasse ning on päästetööde osas häälekalt rahulolematud. On teada, et allveelaeva hapnikuvarudest oleks jätkunud 22. novembri hommikuni. Lähedaste ainus lootus on, et laev on siiski terve, kuid ei saa mingil põhjusel ühendust ja on vahepeal veepinnale tõusnud. Kui laev pinnale tõusnud pole, siis on seal hapnik otsas.