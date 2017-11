Riigi infosüsteemi Ameti (RIA) kommunikatsioonijuhi Helen Uldrich sõnul oli toimus 15. juunil RIA ametniku ja Eesti Gemalto esindaja Andreas Lehmanni vahel telefonivestlus, kuid sellest, et ID-kaardi kiibis peitub nõrkus, Lehmann ei rääkinud. "Andreas Lehmann väga ebamääraseid vihjeid," RIA ametnik.

Andreas Lehmanni väitis enda suhtlusvõrgustiku LinkedIn avalduses, et informeeris RIAt ja politseid ID-kaardi turvariskist juba hiliskevadel, kuid viimastele jäi see tähelepanuta põhjaeurooplaste pikkade suvepuhkuste tõttu. Ehk Lehmanni sõnul informeeris ta 15. juunil RIAt ja politseid ID-kaardi turvariskist.

Eilses "Aktuaalses kaameras" ütles RIA peadirektor Taimar Peterkop, et Lehmann ei räägi tõtt. "See on vale. Meile pole ei suuliselt ega kirjalikult midagi laekunud. Vaadates, kui kiiresti me reageerisime 30. augustil, kui asjast teada saime, siis oleks me täpselt samamoodi reageerinud kui oleksime saanud teate 15. juunil."