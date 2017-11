Kohus leidis siiski, et intelligentsele Pavelile esitatud süüdistus on leidnud kohtus tõendamist. Isegi tõsiasi, et tunnistajad polnud ühel meelel, millal pensionär kuriteo toime pani, kas oli see õhtul või hommikul, ei kõigutanud kohtuniku süüdimõistvat seisukohta. Süüdistuse sisuks olnud valu tekitamise kuupäeva, mis Paveli vastu tunnistusi andnud majaelanikele kohtus ette öeldi, ei vaidlustanud ometi keegi.