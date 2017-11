Näitleja ja modell Olivia Munn sattus Los Angelese lennujaamas üpriski täbarasse olukorda. Nimelt otsustas üks tema koertest neid tervitanud lennujaama töötaja jala peale jalga kergitada.

Munn oli lennujaamas oma koerte Chance’i ja Frankie’ga ning ilmselgelt on üks neist kutsudest veidi ulakam, kui teine, kuna just Chance otsustas lennujaama töötajat tema vasakule jalale pissimisega tervitada.

Naljakas on see, et Munn seda ise tähele ei pannudki ning ka Los Angelese lennujaama töötaja ei julgenud teist nägugi teha ning naine jalutas oma koertega rõõmsal näol edasi.

Hiljem väitis näitleja aga TMZ-le, et tema koer ei kasutanudki lennujaama töötaja jalga pissimispostina, vaid hoopis tõstis oma jalga selleks, et tervitaja seda sügaks…