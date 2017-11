BBC sai eksklusiivse loa heita pilk Saudi Araabia luksushotellile Ritz-Carton Riyadh, mis hiljuti vanglaks muudeti.

„Kuldses puuris“ viibib kinnipeetutena mitmeid Saudi eliidi hulka kuuluvat isikut, teatab BBC. Kuigi paljude vahistatute nimed on tänaseni saladuses hoitud, on teada, et nende hulgas viibib ka vähemalt 11 printsi.

Massiarreteerimine oli osa noore kroonprintsi Mohammed bin Salmani korruptsioonivastasest võitlusest.