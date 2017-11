Eesti filmi andmebaas palub Facebookis abi, et teha kindlaks need noored neiud ja tüdrukud, kes aastal 1975 ühele konkreetsele pildile on jäädvustatud. Kas oskad aidata?

Abi palutakse Palamuse rahvalt, kelle tuttavaid fotol kohata võib. Foto pärineb Mall Jaaksoni kogust ja seostub eestlastele kindlasti armastatud Oskar Lutsu filmiga „Suvi".

Nii mõnigi nimi on pildi Facebookis levides juba avastatud, kuid äkki tunned ka sina sealt kedagi!