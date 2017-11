Hispaania pealinnas Madridis sisenesid politseinikud ühte kolmanda korruse korterisse, mille eest olid arved kaua aega maksmata. Üllatuslikult leidsid nad sealt mehe surnukeha, vahendab ajaleht El Mundo.

Ekspertiis tegi kindlaks, et mees oli surnud 56aastaselt, juba 2013. aastal. Nüüd imestavad naabrid, kuidas nad tema kadumist tähele ei pannud. Nad teadsid, et mees oli haige, ja arvasid, et ta suri haiglas. „Uskumatu, et me elasime neli aastat laiba kõrval!“ ütles üks naaber.