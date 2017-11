Kagu-Hiinas asuva Nanchangi ülikoolihaigla arstid ei uskunud oma silmi, kui nägid alakehas tugevaid valusid kurtnud mehe kõhust tehtud röntgenipildil angerjat, vahendab Bild Online.

Patsiendi elu päästmiseks tehti kiiresti operatsioon, mille käigus avati tema kõhuõõs. Kas ka angerjas operatsiooni elusalt üle elas, ei ole teada. Samuti keeldus patsient ütlemast, kuidas angerjas kõhtu pääses. Ta ütles vaid, et oli väga purjus ja ei mäleta midagi.

Arstid usuvad, et angerjas sisenes mehesse päraku kaudu. Kui nii, siis on see tänavu Hiinas juba kolmas selline juhtum.