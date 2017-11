Lätis on vähktõve ravimeetodid niivõrd ajast maha jäänud, et abipalujate arv on kolme aastaga neljakordistunud. Elu eest võitlevad haiged üritavad seetõttu saada Eesti residentideks, sest meil on hüvitatavate arstimite ring suurem. Läti euromuusiku näitel algas suhtlusvõrgustikes suur poleemika. Heategevusorganisatsiooni Ziedot juhi Rūta Dimanta sõnul tunnevad ka onkoloogid end nurka aetutena kui näevad, et patsienti on võimalik päästa, kuid riik seda ei rahasta, teatab TVNET. Hiljutine näide on tuntud muusik Valters Frīdenbergs, kes esindas duo Valters un Kaža (ka Walters and Kazha) liikmena 2005. aastal Kiievis Eurovisioni lauluvõitlusel „The War Is Not Over“ looga Lätit ja saavutas koguni viienda koha.

Peale seda kui lühikese ajaga õnnestus hädavajalik summa Frīdenbergsi raviks Saksamaal kokku koguda, algas suhtlusvõrgustikes elav diskussioon, miks kulusid vähiraviks ei kaeta riigieelarvest.

Muusiku raviks saksa tuntud kliinikus Charité annetas raha üle 800 inimese, kokku koguti rohkem kui 20 000 eurot. Inimeste arvates võiks Läti Vabariigi 100. aastapäevaks „tuulde visatud“ raha hoopis vähihaigete raviks kulutada. Samas Rūta Dimanta märgib, et vähiraviga seotud projektide areng on viimastel aastatel suhteline. Näiteks 2015. aastal pöördus organisatsiooni poole 11 patsienti, kes palusid kokku 200 000 eurot. Aasta hiljem oli need numbrid juba 27 ja 700 000 ja käesoleva aasta üheksa kuuga juba 46 inimest ja 1,3 miljonit eurot. Ta lisab, et vähiravi küll areneb, kuid Lätis pole see tõhus, sest kaasaegsed ravimid pole kättesaadavad. Haiged ei taha ultramoodsaid ravimeid, vaid kaasaegset teraapiat. Läti onkoloogide seltsi hinnangul on vähiravi Lätis kümmekond aastat tänapäevast maas ning raviks tuleb kasutada vananenud ravimeid.