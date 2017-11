Võidu kingituste pakkimine, kuuse ehtimine ja põhjapõdra püüdmine lassoga on spordialad iga-aastastel jõuluvanamängudel. Paraku jäävad need ehitustööde tõttu sel aastal ära...

IB Times kirjutab, et Põhja-Rootsis toimuma pidanud jõuluvanade talivõistlus jääb seekord esimest korda ära. Mänge on korraldatud juba 14 aastat. Väikeses Gällivare linnakeses, kus võistlused toimunud on, käib kõva ehitus. Linnaarendus jääb aga korralikule jõulutaatide jõukatsumisele ette.

Jõuluvanade talimängudel on olnud osalejaid kogu maailmast, kaasa arvatud Hiinast, Kolumbiast ning Eestistki. Mängud algavad Gällivare peaväljakult suure jõuluvanade paraadiga. Spordialad, milles jõuluvanad mõõtu võtavad, on näiteks jõulukuuse ehtimine, aja peale kinkide pakkimine, põhjapõdra püüdmine lassoga, pudrusöömine, põhjapõtrade traavivõistlus, jõulukaraoke ja lõpuks ka jõuluvanade tantsuvõistlus. Kõige rohkem eri kategooriates pärjatud taat saab auväärse Aasta Jõuluvana tiitli.

(AFP / Scanpix)

Eelmisel aastal võitis Rootsist pärit jõuluvana, teise koha pälvisid Hiina ja Hongkongi esindajad. Hiina jõulutaadid fännavad üritust nii väga, et palusid luba sel aastal ikkagi Gällivaresse tulla. Mitte võistlema, aga niisama uudistama ja eeldatavasti ka ehitusbuumis linna jõulurõõmu tooma.