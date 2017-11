Kaubamaja esitles tänavusi jõulutrende ja avas personaliseeritud kingituste pop-up-poed. Saabuva jõuluaja kõige populaarsemaks suund ongi just personaalselt kingisaajale valminud üllatused, ka kodukaunistamises eelistatakse pigem hingega valminud käsitööehteid.

„Tänavused jõulud saabuvad Kaubamajja väga eriliselt, oleme näinud palju vaeva, et pakkuda inimestele võimalust muuta südamest tehtud kingitused veelgi personaalsemaks,“ rääkis Kaubamaja ASi turundusdirektor Britta Ratas. „Nii teeme jõuluperioodil koostööd kahe populaarse Eesti disaineri, Kadri Kruusi ja Kriss Eglitega. Ei ole kahtlustki, et just need kaks disainerit on aastate jooksul enim inimeste südametesse pugenud,“ lisas Ratas.

Jõuluajal leiab Kaubamaja Naistemaailmast New Vintage by Krissi uue kollektsiooni „Spell it Out“, mille idee seisneb sõnade väes. Iga huviline saab lasta endale personaalselt teha nimetähega ripatsi. Lisaks pakub disainer sel jõuluajal ainult Kaubamajas ka oma esimest lastekollektsiooni New Vintage KIDS. Kadri Kruus seevastu on Naistemaailma toonud spetsiaalselt Kuldnõela gala jaoks loodud kollektsiooni, milles on katsetatud julgete värvidega. Naiste Kingamaailmas on lisaks müügil ka väiksemaid kaarditaskuid, käepaelu, igapäeva- ja nädalavahetuse kotte. Kõigile nahktoodetele lisab Kadri Kruus soovi kohaselt kas initsiaale või teisi toredaid sõnumeid.

„Personaalsus ja hingestatus valitseb ka jõulutrendides üldisemalt,“ kõneles Britta Ratas. Nii on sel aastal taaskord väga populaarsed just käsitööehted, mille muster on käsitsi ülima täpsusega viimistletud ning iga ehe on kordumatu. „Värvitoonidest on üle pika aja taas jõuliselt näha tugevaid kuldseid toone, mida tasakaalustavad erinevad rohelised toonid. Võib öelda, et jõulutrendid on sel aastal saanud inspiratsiooni paabulinnu sabasulgedest. Kohkuma ei pea ka helgemate ja traditsiooniliste jõulutoonide austajad, sest põhjamaiselt karged toonid on endiselt omal kohal,“ lisas Ratas. Vimkaga ehete austajad võivad sel aastal rõõmustada, sest valikus on ka erikujulised ehted nagu jäätisekoonused, piparkoogid, tööriistad.