Ehkki spordikeskuse juhina figureerib endine tippsportlane Jelena Glebova, siis linnavalitsuse sisekontroll leidis, et reaalselt ei jaga endine iluuisutaja juhtimisest suurt midagi ja otsuseid teeb hoopis tema asetäitja.

Õhtuleht sai täna kätte asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumenti, milles paljastus Tondiraba spordihalli juhtimisel tehtud vead. Linnavalitsuse pressiosakonna (Raepressi) esindaja raius esiti, et tegemist on nii salajase dokumendiga, et seda ei tohiks meedias mingil juhul avaldada. Ka märkis ta, et sellele ei saa ka linnavalitsuse kommentaari, sest seda dokumenti justkui ei eksisteerikski.

„Te ei saa kajastada asja, millele on seatud juurdepääsupiirang. Tegemist on eksitusega, eksimine on inimlik. Kõik inimesed eksivad,“ sõnas ta.

„Kui dokument ei ole avalikustamiseks, siis nii ongi. Dokumenti ei määrata asutusesiseseks kasutamiseks kergekäeliselt. Seal on konkreetsed põhjused, miks kehtestatakse kasutamispiirang. See sai avalikuks kellegi näpuvea tõttu,“ jätkas ta.“ Kas dokument salastati aga seal sisalduvate rikkumiste varjamiseks? „Selle jaoks on vastav seadus, mis ütleb, mis puhkudel või mis põhjusel on üks või teine dokument kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks.“