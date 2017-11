Liikuvad lihamäed, kes ei naerata – just selliste sõnadega kirjeldavad „Kiired ja Ilusad Gruusias“ oma tänaseid vastaseid, kelleks on kohalikud ragbi-tšempionid. Kerge hirm naha vahel astuvad Sepo Seeman, Ago Anderson, Tanel Padar ja Ott Sepp staadionile, et maha pidada üks vägev võistlus.

Gruusia üks populaarsemaid spordialasid on ragbi, milles grusiinid on maailmatasemel. Just Gruusia parima ragbimeeskonnaga koos staadionil räheldes tuleb Kiiretel ja Ilusatel läbida järjekordne võistlus.

Idee selleks tuli küll Tanel Padarilt ja Ott Sepalt, aga staadionile lähenedes hakkavad nemadki selles mõttes kahtlema. „Nad on päris suured,“ tõdeb Ott Sepp sportlasi vaadates, millele Ago Anderson lisab võrdluse liikuvate lihamägede kohta, kel on jõudu sama palju nagu kiirust. „Meie sõbrad kiired ehmusid ka ära, kui neid jorsse seal nägid,“ kommenteerib ta eelseisvat võistlus. Ja kuigi Sepo Seeman suurustleb, et tema ühtegi grusiini ei karda, on temagi ühel hetkel veendunud, et sellest hakklihamasinast nad terve nahaga ei pääse.