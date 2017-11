Suurbritannia saatejuht Piers Morgan ägestus tele-eetris saatekülalise väite peale, justkui oleksid briti naised Ida-Euroopa naistest rumalamad ja koledamad.

ITV hommikusaates „Good Morning Britain“ oli külas kohtinguguru Richard La Ruinat. Venelannaga abielus olev kohtinguekspert rääkis üsnagi avameelselt, et briti naised ei hoolitse enda eest piisavalt ja kipuvad alatasa virisema, vahendab Independent. „Nad ei näe väga head välja ja ei hoolitse enda eest piisavalt. Nad ainult ohivad ja virisevad. Nad küsivad palju, ent annavad väga vähe tagasi,“ kaebles ta. Ta lisas, et soovitab meestele Ida-Euroopa naisi, sest nad on ilusamad, elegantsemad, naiselikumad ja kõvasti intelligentsemad.

Kohtingueksperdi väljaütlemine ajas aga saatejuhi harja tulipunaseks. Morgan nimetas meest pehmelt öeldes mölakaks. „Sinu ema on inglanna, eksole?“ küsis ta. „Kas ka tema on väheatraktiivne ja rumal? Või on ta erand?“ päris saatejuht. Ta lisas, et mees ei suuda lihtsalt toime tulla olukorras, kus viibib ilusate ja tarkade naiste keskel.