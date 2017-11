Internetis on tuhandeid ilublogijaid, kes õpetavad naisi meikima ja ilutooteid kasutama. Üks väike plikatirts on neist saanud innustust, et ka ise vlogimist proovida. Ja tulemus on ääretult naljakas!

Portaal Now I've Seen Everything jagab videot, kus väike kaunitar selgitab asjalikult, kuhu ja mida lisama peaks, et nägu ühtlase ja ilusa tulemuse meigi abil saaks.

Kuigi tulemusega tõenäoliselt väga uhkele peole ei läheks, siis on tirts mitmes asjas osav ja humoorikas. Isegi ta ema puhkeb kõrvalt naerma.

Kindla käetõmbega tüdruk vajab veel lihtsalt natuke aega ja harjutamist.