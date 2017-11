„Nimi selgub uuele kodanikule sügavalt silma vaadates ja temaga suheldes,“ ütleb riigikogulane Rainer Vakra, kelle perre täna hommikul pisipoeg sündis.

Vakra kommenteerib Õhtulehele, et pikkust oli pojal üle poole meetri ja kaalu natuke vähem kui 4 kilogrammi. „Kõige olulisem, et nii ema kui lapsega, on kõik hästi ja nad on rõõmsad, terved ja särtsakad,“ ütleb värske isa.

Rainer sõnab, et oli loomulikult ise ka sünnituse juures ja toetas elukaaslane Marilini. „See on ikka müstiliselt vägev, milleks õrnem sugu võimeline on. Tunnustan siiralt ja südamest kõiki emasid.“ Mis tunded valdasid Rainerit aga siis, kui pisike esmakordselt kätele anti? „See on hetk, mis ei unune iial. Ja need rõõmupisarad on tegelikult kirjeldamatult armas tunne.“

Marilini ja Raineri rõõmu-uudis sai teatavaks 4. juulil toimunud Ameerika saatkonna vastuvõtul, kus Marilini paisuv piht ei jätnud mingit kahtlust, et nende pere on suurenemas. Vakra rääkis suvel Õhtulehele, et nad on Mariliniga mõlemad suured lugejad ja nii ammutati uue ilmakodaniku tulekuks lisateadmisi raamatutest. „Loomulikult on palju kasu ka sugulastest ja sõpradest, kes alati hea nõuga aitavad.“

Rainer ja Marilin tunnevad teineteist juba ülikoolipäevilt. „Kui ma Tallinna ülikoolis magistrikraadi tegin, märkasin ühes loengus ilusat tüdrukut, kes teadis õppejõu küsimustele kõiki vastuseid. Meie tutvus arenes sõpruseks, millest aastatega kasvas välja midagi hoopis suuremat ja enamat,“ on mees Õhtulehele rääkinud. Esmakordselt jäid nad koos silma 2014. aasta juulis, kui Karel ja Merilyn Rüütli pulma pidasid. Siis ei hakanud Rainer suhtele veel silti külge kleepima. 2015. aastal väisasid nad koos aga presidendi vastuvõttu ning mees kinnitas, et nad on ka kokku kolinud. Ühtlasi kiitis Rainer Marilini head kokkamisoskust. „Peale pikki päevi, kui ma kampaaniat tehes lõpuks koju jõudsin, oskas Marilin mind üllatada mu lemmiktoitudega, näiteks kartulipudru ja hakklihakastmega.“