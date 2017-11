Eesti ja Euroopa Liidu poliitik ning ajaloolane Indrek Tarand avaldab suhtlusvõrgustikus pahameelt Ameerika Ühendriikidesse kolinud president Toomas Hendrik Ilvese hiljutiste väljaütlemiste kohta. Tarand nimetab Ilvest „sõgedaks“ ja võrdleb teda president Rüütliga.

„Ma näen murega, et „meie elatanud president“ Ilves on umbes sama sõgedaks muutnud kui Arnold Rüütel, kes 1941. aastal Hävituspataljoni vastu lahingu pidas :)

Vähe sellest, et nn vihakõne ja anonüümse kommentaariumi vastasena nimetab Ilves šveitslast rassistiks ja natsiks...Ajalehes Diplomaatia kurtis Ilves hiljuti Sten Tamkivile, et „ta tahaks elada oma raamatukogu juures, aga ei saa, sest EESTI sunnib teda olema nn maailmas“ Kes sunnib? Valitsus? Prokuratuur? Urve Eslas?

Lubatagu siinkohal kinnitada, et samal hetkel kui Ilves postitab Twitterisse maksekorralduse koopia Ärma talu "kingituse" tasumise kohta, on ta iga kell Eestis teretulnud ja me võime pidada ka väitluse, mis asi on nats ja mis asi on nomenklatuurikommunist. Minupoolne definitsioon viimasest on maksumaksja raha isiklikuks omandiks pööramine... :)

Lõpetuseks kerkib küsimus riigikogu liikmetele - kas poleks ehk aeg viimaks üle vaadata nn presidendi ametihüve seadus ja lõpetada veidrate vaadete omanikele maksumaksja kulul priipõli pidamine?“