Praeguseks on Vene ärimees rangetel tingimustel vabastatud - ta on pidanud ära andma oma passi ning tasuma viie miljoni euro suuruse kautsjoni. Lisaks on Kerimovile määratud liikumispiirangud, ütles Prantsuse riigiprokurör Jean-Michel Pretre.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on kinnitanud, et loomulikult teeb valitsus Venemaa kodaniku kaitseks kõikvõimalikud jõupingutused. Peskov rõhutas veel, et 51aastasel Kerimovil on ka diplomaatiline pass. Siiski ei uskunud Peskov, et ärimees seda isikliku ärilennu ajal kasutas.