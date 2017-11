Riigikogu liige Igor Gräzin andis tänasel istungil üle eelnõu, mille sisuks on kriminaalseadustiku muutmine. Seadusemuudatuste eesmärgiks on kehtestada kindlad kohu-eelse menetluse tähtajad kriminaalmenetluses ja vältida inimõiguste rikkumist, mis seisneb kohu-eelse menetluse ülemäärases kestuses, mille jooksul on inimese isikuvabadused pikema aja jooksul piiratud.

"Asja sisu on selles, et selle muudatusega kehtestatakse eeluurimiseks kindlad tähtajad, mis praegu kriminaalmenetluses puuduvad," põhjendas Gräzin eelnõu üle andes.

Eelnõule on alla on kirjutanud kaheksa rahvasaadikut viiest erakonnast.