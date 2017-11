Kui presidendiprouast võlutud Philip ütles, et Jackie palus tal lossis ekskursiooni teha, vastas Elizabeth II: „See on minu maja, nii et ma ise teen.“

Ent tõde ei pruugi sellest kaugel olla. Staarfotograaf Cecil Beaton kirjutas oma päevikus, et Jackie oli talle kritiseerinud Buckinghami lossi sisustust, aga ka kuninganna kleiti ja soengut. Ka kirjanik Gore Vidal väitis, et proua Kennedy pidas monarhi raskesti mõistetavaks ning tundis, et too tõrjub teda.