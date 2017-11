A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop ei usu töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski väidet, et alkoholiaktsiisi tõus on Eesti ühiskonnale juba oma head mõju avaldanud. Noop usub, et alkoholi ost ja tarbimine on Läti piirikaubanduse pärast kasvanud. Samas on ka alkoholitootjate ja maaletoojate liit Ossinovski väite suhtes skeptiline, uskudes, et alkoholikahjud ei vähene ainult aktsiisitõusuga.

„Ma arvan, et tema [töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski] puhul pole tegemist jumalaga, kelle näpuviibutuse peale vesi muutub veiniks. Seetõttu ma sügavalt ei usus sellesse, et kui 1. juulil tõusis lahja alkoholi aktsiis, siis kohe üleöö hakkasid seetõttu juhtuma igasugu head asjad Eesti ühiskonnas. Kahjuks need protsessid on palju-palju pikemad,“ ütleb A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop, kes näeb, erinevalt Ossinovskist, teistsugust pilti. „Seda enam, et tegelikkuses on näiteks lahja alkoholi ostud (ja tõenäoliselt ka tarbimine) tänu piirikaubanduse plahvatuslikule kasvule tegelikkuses hoopis suurenenud!“

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul on liidul hea meel, et alkoholi tarvitamisega seotud õnnetuste ja kuritegude arv väheneb, ent hinnata juba valitsuse alkoholipoliitikat edukaks, on vara. Vastus sellele tuleks otsida alles järgnevatel aastatel. Samas tuleks Kutbergi hinnangul vaadata valitsuse poliitikat laiemalt.