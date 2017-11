Tallinna linnavalitsus kavatseb rajada koos erasektoriga endise turuhoone varemetele Tammsaare parki teenindava paviljoni.

„Tammsaare pargi rekonstrueerimisega on Tallinna linn alustanud kogu linnasüdame ümberkujundamist kaasaegseks avatud linnaruumiks. Pärnu mnt 3 kinnisasjale kavandatud Tammsaare parki teenindav välikohviku alaga pargipaviljon,“ selgitas abilinnapea Eha Võrk.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt on hoonestaja kohustatud kasutama linna omanduses olevale kinnisasjale rajatavat paviljoni avaliku kohviku ja restoranina. Ühtlasi peab hoonestaja võimaldama ühe WC avaliku kasutuse ning andma linna kasutusse ühe ruumi pargi korrashoiuks vajalike töövahendite hoidmiseks.

Eesmärgi realiseerimiseks on plaanis Tallinna linna omandis olevale Pärnu mnt 3 kinnisasjale konkursi korras 50 aastaks hoonestusõigus seada, hoonestusõiguse aastatasu on 12 730 eurot, mis moodustab 5% hoonestusõigusega koormatava maa maksustamishinnast, hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus on 38 200 eurot.

Hoonestaja kohustub ehitama paviljoni ja seda teenindavad tehnovõrgud ja -rajatised vastavalt Tammsaare pargi linnaruumilise lahenduse ideekonkursi võidutöö alusel koostatud põhiprojektile ja kontsessioonilepingule.

Ehitustööd tuleb lõpetada ja hoone kasutusele võtta hiljemalt 18 kuud pärast lepingu sõlmimist.

