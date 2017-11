OÜ Fund Ehitus rajab linna tellimusel A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale parkimismaja ja avaliku parkla.

„Selle tulemusena saavad ümberkaudsete korterelamute elanikud oma sõidukite parkimiseks ligi 600 parkimiskohta ning majadevahelised hoovialad muutuvad seeläbi autovabamaks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

„Parkimiskohtade nappus on ju kõigi nõukogudeaegsete uuslinnaosade elanike jaoks teada-tuntud probleem. Toonastest oludest tulenevalt ei arvestatud ju elamukvartalite planeerimisel autode parkimise vajadusega - mäletatavasti oli siis vaid paar-kolm autot paarikümne korteri kohta, ent tänapäeval on isiklik sõiduvahend pea igal perel.“

Võrgu sõnul on Tallinnas püütud parkimiskitsikust leevendada elamukvartalitesse täiendavate parkimiskohtade rajamisega. „Oleme seadnud rohkem kui 70 korteriühistu kasuks linna maale isikliku kasutusõiguse, sel moel on loodud korteriühistu liikmete sõidukite jaoks juurde ligi 2000 parkimiskohta,“ ütles Võrk. „Kokku oleme andnud korteriühistute kasutusse üle kaheksa hektari ehk kümne A. le Coq Arena jalgpallistaadioni jagu linnamaad. Lisaks on linnaosavalitsused andnud tasuta korteriühistute kasutusse üle 30 linnale kuuluva parkimisplatsi.“

Võrk tõdes, et vaatama sellele on nn magalarajoonide elanikel endiselt

oma autole kodu juures parkimiskohta leida. „Seetõttu oleme käivitanud linnamaale parkimismaja rajamise pilootprojekti,“ ütles Võrk. „Pilootprojekti õnnestumise korral plaanime elamukvartalitesse parkimismajade rajamist jätkata.“

Linna omanduses olevale kinnisasjale seatakse läbirääkimistega pakkumise võitnud OÜ Fund Ehitus kasuks hoonestusõigus, hoonestaja kohustub ehitama kinnistule ümbruskonna elanikke teenindava parkimismaja ja avaliku parkla. Ehitised tuleb kasutusele võtta hiljemalt 31. märtsiks 2020.

Parkimismaja suletud netopinnast kuni 40% võib sisaldada muid äriruume.

