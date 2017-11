Täna kell 14 algaval kabinetinõupidamisel esitab rahandusminister Tõniste kolleegidele ülevaate, miks tuleks alkoholiaktsiisi tõstmine ära jätta. Millise meelsusega lähevad nõupidamisele Ratas, Ossinovski ja Reinsalu? Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et Tõniste ettepanekut hakatakse täna kindlasti analüüsima. "Selle valitsuse peamine eesmärk on olnud Eesti elanike alkoholitarbimise vähendamine. Küll kabinet täna otsuse langetab." Justiitsminister Urmas Reinsalu märis, et kuigi seadusega on aktsiisitõus kehtestatud, tuleb kõik eksperdid veelkord ratsionaalselt ära kuulata. Ta lisas, et maksupoliitika kehtestamisel peab lähtuma tervest mõistusest.

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski sõnas, et valitsus on kõik senised maksuotsused langetanud rahandussministeeriumi ettepanekul. "Kui aga rahandusministril on uut infot, uut teadmist ja uusi numbreid, siis meie kohustus on need ära kuulata. Kui numbrid on veenvad, tuleb hinnata, kas valitsuse varasemates otsustes tuleb teha korrektuure või mitte."

Täna kell 14-17 toimub kabinetinõupidamine, kus tuleb arutelule ka alkoholiaktsiisi tõstmine. Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul ei saa öelda, et rong aktsiisitõusu küsimuses on läinud, nagu on väitnud valitsuspartnerist Keskerakond. "Minu arusaam ja selge ettepanek tänasele koalitsioonile on 1. veebruari aktsiisitõus ära jätta," ütles Tõniste eile intervjuus "Ringvaatele". "Neljapäeval lähen paberiga, oma ettepanekuga valitsuskabinetti. Pärast seda saame rääkida, mis tegelik tulemus oli," lisas ta.