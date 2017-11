Bangladesh on allkirjastanud Myanmariga lepingu rohingjade tagasi saatmiseks.

Lepingu täpseid asjaolusid pole avalikustatud, kirjutab BBC. On teada, et see allkirjastati Myanamri pealinnas Nay Pyi Taws.

Bangladeshi poolt on lepingut kommenteeritud kui esimest sammu. Myanmar on omalt poolt andnud mõista, et on maalt põgenenud rohingjad valmis vastu võtma nii ruttu kui võimalik.

Abiorganisatsioonid on aga seoses põgenike jõulise tagasisaatmisega avaldanud muret nende turvalisuse pärast.

Alates augustist on Myanmarist põgenenud enam kui 600 000 tagakiusatud rohingjat. Läinud kolmapäeval ütles USA välisminister Rex Tillerson, et Myanmari sõjaväe tegevus selle rahvusvähemuse vastu on etniline puhastus.