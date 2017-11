Alisa, "Selgeltnägijate tuleproov" on jõudmas finišisse. Sattusin ka ise olema paaril korral saate salvestusel, päris alguses ja ka viimases saates. Miks mul jäi mulje, et teised nõiad sind eriti ei armasta?

„Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ finaali on jõudnud kolm kõige tugevamat selgeltnägijat. Nendeks on teadmanaine Helve, kaartide panija Anete ning tume nõid Alisa. Rohkearvulise publiku ja žürii ees ootavad finaliste viimased põnevad katsed.

Alisa: See oleks pisut imelik, kui kõik mind armastaks. See, et mind ei armastata on loomulik. Inimesed ei peagi igaüht armastama, pean silmas eelkõige just oma konkurente. Suhtun sellesse külmalt.

"Selgeltnägijate tuleproovis" oled sa üks parimatest. See tekitab loomulikult konkurentides kadedust, kuid sinu puhul torkas see ka kulisside taga eriti teravalt silma? Olid justkui outsider.

Kuni kõik jääb viisakuse piiresse, see tähendab, et keegi ei löö mulle pudeliga vastu pead, siis on kõik talutav ja okei.

Teised nõiad sisistasid kaadri taga, et Alisale mängitakse paremad võimalused kätte, kuna oled saatejuhi Urmas Eero Liivi lemmik. Kahtlustatakse isegi, et sulle öeldakse vastused ette. Vastab see tõele?

Aitäh, Anu! Nüüd sain siis teada, mis mäng minu selja taga tegelikult käis. Ma ei teadnudki seda. Ma ilmselt ei tatnudki seda tähele panna, et mitte oma tuju rikkuda.

See ei lähe sulle siis korda, mida sinust selja taga räägitakse?

See ei lähe mulle tõesti korda. Samas on ju needsamad inimesed näinud kuidas ma ka mõnes saates läbi kukkusin ja kui halvasti mul on läinud. See, et mul teinekord taas vedas ja ma teinekord oskasin mingit ülesannet paremini lahendada, kui nemad... No kuulge, austa ennast! Võta seda faktina, ära alanda ennast selliste juttudega, me oleme ju täiskasvanud inimesed!

Parim selgeltnägija viib täna koju võidukarika ja auhinnaraha 5000 eurot, mille on välja pannud TV3.

Finaali ajal on avatud hääletusliinid, sest hooaja lõppvõitja selgub televaatajate telefonihääletuse tulemusena. Žüriise kuuluvad Mart Sander, Kirsti Timmer, Anu Saagim, Hannes Vanaküla ja eelmise aasta tuleproovi võitja Anu Pahka.

Ka üks varem välja langenud selgeltnägija saab täna õhtul veelkord võimaluse finalistidega liituda, kui läbib salapärase „musta hobuse“ ülesande. Eestis tehtud selgeltnägijate tuleproovides pole „musta hobuse“ voor kunagi varem ühelgi saatest lahkunud nõial õnnestunud.