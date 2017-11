Õhtuleht: Kas väikeste maapoodide kadumine on paratamatus, nagu viitab sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Barbi Pilvre? Millise sõnumi saadab see maal elavatele inimestele, kui riigikogu liige võrdsustab neid tulevikuväljavaadeteta alkohoolikutega?

Heimar Lenk, maaelukomisjoni liige, Keskerakond: Maapoodide kadumine pole mingi loomulik nähtus ega paratamatus. See on hetkel valitseva päevapoliitika tulemus. Proua Pilvre seda vist ei mõista. Ju ta pole maal käinud ja otsustab asjade üle nagu need, kes valitsuses suletud akende taga riiki juhtides kesvamärjukesele kõrge aktsiisi peale panid.

"Kahtlemata on hommikuse pohmaka leevendamiseks ohutum ja kiirem lohiseda külapoodi, et kella kümnest kaheliitrine Walter ja pudel viina põue pista," fantaseerib ta. Mina maainimesena, kellest Barbi kirjutab, loen ja imestan. Milline küüniline suhtumine maarahvasse! Uskumatu! Kas autor kirjutab omaenda kogemusest külapoe taha lohisemisest? Kust ta siis muidu Walterit tunneb? Kas peame hakkama feministe kartma ja neist eemale hoiduma? Nad on maameeste vastu julmad. Barbi verbaalselt ahistab neid eesti rahva kangelasi, kes on veel maale elama jäänud.