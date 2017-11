Eesti sisepoliitikasse naasta plaaniv Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas kinnitas, et erinevad inimesed, sealhulgas Kristen Michal on temaga rääkinud, et ta võiks kandideerida Reformierakonna juhiks, edastab ERRi uudisportaal.

"Erakonna juhiks kandideerimisest on vara rääkida, sest meil ei ole hetkel valimisi tulemas. Küll aga tunnistan, et erinevad inimesed, sh Kristen Michal, on minuga sel teemal rääkinud, et võiksin kandideerida. Aga seda on räägitud praktiliselt iga kord, kui meil valimised on toimunud," ütles Kallas.

Kallase sõnul kandideerib ta kindlasti järgmistel riigikogu valimistel, mille järel on ta valituks osutumisel valmis kaasa lööma ka valitsuse töös.