Trüb Baltics AB juht Lehmann väitis, et informeeris riigi infosüsteemide ametit (RIA) ja politseid ID-kaardi turvariskist juba hiliskevadel ning see jäi tähelepanuta põhjaeurooplaste pikkade suvepuhkuste tõttu. Eesti ametkonnad lükkasid selle väite ümber.

„Kas see saab veel vastikumaks minna?“ alustas president Ilves Lehmannile postitatud vastust. „See patroniseeriv jutt „pikkadest suvedest“ ja põhjaeurooplaste 2,5 kuu pikkusest äraolekust kui väidetav põhjus, miks keegi teie hoiatusele tähelepanu ei pööranud, on küllaltki rassistlik. Siin Silicon Valleys võib mõnigi isegi öelda, et see avaldus on „natslik“. Mina kindlasti ütleks,“ kirjutab president Ilves.