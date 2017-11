USA soulidiiva Aretha Franklin trööstib neid, kelle arvates on tal juba surm silme ees.

Hiljutisele heategevuskontserdile hirmuäratavalt kõhnana ilmunud soulikuninganna (75) kinnitas Us Weeklyle, et tema üldine seisund on hea.

„Kõik analüüsid on korras olnud. Olen kõvasti kaalus alla võtnud ravimite kõrvalmõju tõttu, see mõjub kehakaalule ... Aitäh muretsemast!"

Teisipäeval levisid Twitteri võltskonto vahendusel ekslikud kuuldused lauljanna surmast. Tema hea sõber, meelelahutusreporter Shaun Robinson kinnitas fännidele, et Aretha on elu ja tervise juures.

„Rääkisin äsja mu kodulinnas Detroitis Aretha peretuttavaga," säutsus Robinson. "Ta rääkis Arethaga alles veidi aega tagasi ning palus edasi öelda, et ärge uskuge seda uudist."