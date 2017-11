Küsitluse kohaselt on eagruppidest kõige enam saatnud alastipilte 16–24-aastased noored – 26 protsenti. 25–34-aastastest on seda teinud 12 protsenti. Suurema tõenäosusega saadavad endast isiklikke pilte vene keelt kõnelevad noored ning naised.

Oktoobris läbiviidud küsitlusest selgub, et Eesti noored elavad internetis vilgast elu – saadavad agaralt alastipilte, kasutavad kohtingurakendusi ning postitavad või helistavad piduse peaga ja pärast kahetsevad.

“Privaatsete piltide ja sõnumite saatmiseks on tegelikult ka äpid, mis turvalisust tõstavad, näiteks Confide. Läbi äpi saadetud sõnumid on krüpteeritud, neid ei saa edasi saata ega salvestada ning need kustuvad peale lugemist,” rääkis Seliov.