„Selle ideega tuli minu juurde Artjom,“ selgitab Lauri. „Olime Siimuga aasta aega videoproduktsiooni nokitsenud, kui ta tuli sellise mõttega, et äkki teeme saate lastega. Mulle tundus see põnev, alustame projektiga nullist, kus on vaja kontseptsioon luua, lapsed leida, küsimused välja mõelda, stuudio ehitada, helindada ja pärast see kokku panna - tundus, et see pole reklaamijupp, mida sotsiaalmeedia jaoks teed, vaid on saade ise.“

Lauri ütleb, et saate nimi "Tõsised jutut" vihjab sellele, et see on lastega saade, kusjuures mitte lastesaade, vaid just lastega saade. Seetõttu on nime lõpus ka kirjavead.

Artjom lisab, et see on põhimõtteliselt suur projekt, mida nad teevad kolmekesi: tema vastutab helinduse poole pealt, Siim filmib ja Lauri on projektijuht, režissöör ja produtsent ning kõigega tegeletakse jooksvalt. „Minul on aega rohkem kui teistel meestel, mulle organiseerimine meeldib, mina võtsin selle enda peale, et oleks lapsed olemas ja kõik õigeks ajaks valmis,“ räägib Lauri.

Artjom ütleb, et ta ei mõelnud kordagi, et lastega on raske töötada, kuid casting'u päeval selgus siiski, et väga kerge see pole. „Minu mõte oli see, et lapsena me mõtlesime ja ütlesime kõike otse, sest lastel on kõik siiras ja nad kuulavad oma südant, ütlevad kohe välja, et kas neile meeldib või ei meeldi, kas see on hea või halb,“ jutustab muusik. „Ma tahan selle täiskasvanuteni tagasi tuua, meenutada, et maailm ei ole nii keeruline. Mul ei tulnud mingeid kahtlusemomente, kas on õige otsus või mitte. Meie eesmärk on näidata täiskasvanud inimestele, et maailm on palju laiem, kui see, mida süsteem meile õpetab või peale sunnib.“

Lauri meenutab, et üks küsimus, mida nad lastelt küsisid, oli see, et millist tööd peaks inimene tegema, kas sellist, mis toob palju raha sisse või mis teeb õnnelikuks. 90% lastest vastas, et see, mis teeb õnnelikuks. „Ma ütlesingi, et peab tegema seda, mis teeb õnnelikuks, sest raha ei tule sinna, kus ollakse õnnetud, see läheb ikka sinna, kus inimene teeb asja tahte ja rõõmuga,“ räägib Lauri, tunnistades samas, et lapsena mõtles temagi, et tuleb teha seda, mis teeb õnnelikuks. „Aga kui jõuad gümnaasiumi, hakkad elu planeerima, et mis suunas minna, siis õnn kaob kõrvalt ja jääb ainult see, et teeniks palju raha.“ Temal tekkis siiski kripeldus, et see poleks õige.

Kõnealune projekt on kõigi kolme enda rahastusel põhinev. „Meile see meeldib ja me tahame seda teha. Lastega töötamine nõuab rohkem tähelepanu ja fookust, see pole kusagilt otsast raske - mina saan lastega kiiresti kontakti, kui teed lastega koos tööd, sa saad tuhandeid kordi rohkem tagasi kui ise panustad,“ räägib Lauri. „See emotsioon on nii puhas, laadiv, sütitav ja käivitav. Piltlikult öeldes käingi ma lastelt positiivseid emotsioone saamas.”

Esialgu on saade vaid netikanalis nähtav: „Oleme mõelnud, et võiks kellelegi edasi pakkuda, aga siis jõudsime järeldusele, et kui ise teeme, saame ise dikteerida reeglid, teha nii, nagu ise tahame,“ ütleb Artjom ja Lauri lisab: „See on meie formaat, me saame ennast läbi video ennast väljendada, teha nagu endale meeldib. Keegi ei tule ütlema, keegi ei hakka tegema kärpeid, see on meie lapsuke, keda oleme küpsetanud algusest peale.“