Kaks joodikut taaruvad õhtul mööda tänavat. Üks räägib:

"Näed, see seal on minu maja. Minu elutoa aknast paistab valgus, ja kas näed kardina taustal ilusa naise siluetti? See on minu armas naisuke."

"Aga kas näed, kuidas üks ilus mees teda suudleb?" küsib teine. "Vaat see olen mina."