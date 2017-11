End aastate eest staarmetroseksuaaliks nimetanud popmuusik ja seltskonnategelane, ent viimasel ajal rambivalgusest pisut eemale hoidev Vaido Neigaus üllatab oma fänne tuttuue teosega.

Vaido Neigaus on senimaani oma fänne kostitanud peamiselt emakeelse loominguga. Tema uus laul, millega ühes on valminud ka sügavamõtteline muusikavideo, on aga ingliskeelne ja kannab nime "I Believe".

