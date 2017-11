Alkoholiaktsiisi temaatika kõrval on vähem tähelepanu saanud fakt, et uuel aastal tõuseb ka bensiinihind. Kuna juba praegu käivad lõunaeestlased võimalusel tankimas Lätis, siis hinnatõus võib lõunanaabrite juurde viivad maanteed auklikuks kulutada.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste sõnab, et tänane seis kütuseturul on pingeline ja väga konkurentsitihe. "Olukorrale annab annab hoogu ka riiklik aktsiisipoliitika, mille tõttu on käesoleval aastal liikunud tankimised suures mahus lõunanaabri juurde. Kuna viimaste aastate aktsiistõus on käristanud diislikütuse hinnavahe Läti ja Eestiga keskmiselt 12 sendi peale, teevad turuosalised suuri pingutusi, et hoida kliente Eestis tankimas."

Uue aasta alguses tõuseb bensiinihind umbes kuus senti liitri kohta, kuid lisaks kergitavad kütusehinda ka maailmaturu iseärasused. "Hetkel näeme nii bensiini- kui diislikütuse hinnas tõusutrendi, ennekõike maaimaturu hinnamuutuste ja kerkiva aktsiisitõusu tõttu," ütleb Sülluste.

Ta selgitab, et kütuse hind koosneb kolmest peamisest komponendist – sisseostuhinnast, euro ja dollari vahelisest kursist ja kohalikust konkurentsist. "Kindel on see, et bensiini hind kerkib uuest aastast rakenduva kõrgema aktsiisitasu võrra, kuid milliseid muutusid toob maailmaturu hind ja kuidas kõige selle valguses reageerib kohalik konkurents, on täna keeruline ette hinnata."