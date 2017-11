Silmatorkavalt hea välimusega õunad ilmusid suurtesse kaubanduskeskustesse müüki sel kuul, kandes esmalt silti “Kuldrenett”. Nüüdseks on “Kuldrenett” asendunud sõnaga “Renett”, kuid kummalgi juhul ei ole tegu eestlastele hästi tuntud õunasordiga ‘Liivi kuldrenett’.

Samuti ei sarnane õunad mõne muu Eesti aedades levinud reneti-rühma kuuluva õunasordiga, ehkki õunte päritolumaaks on märgitud Eesti. Hinda on neil omajagu – kilo maksab 2 eurot ja 99 senti.

Et kaitsta tarbijat ja Eesti õunakasvatajaid, andis Halika õunatalu vale sordinime all müüdavast õunast teada põllumajandusametile ning taotles ka eksperdi kaasamist, tuvastamaks, mis sorti õun see ikkagi on.

