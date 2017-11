Esmaspäeval arutas Harju maakohus Andrei süüasja ja mõistis talle karistuseks kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest kohe tuleb ära kanda neli kuud vangistust. Ülejäänud karistus on tingimisi. Varem on Andreid kriminaalkorras karistatud viiel korral, samuti on tal kehtivad väärteokaristused.

Siim Randla

Vedurijuhi abi hukkus õnnetuses

Enefit Energiatootmise Balti elektrijaama tootmisterritooriumil juhtus eile öösel tööõnnetus. Põlevkivipunkrist leiti surnuna Enefit Kaevanduste logistikaüksuse vedurijuhi abi.

ÕL

Politsei uurib 10 kassi surmaga lõppenud süütamist

Lääne prefektuur alustas kriminaalmenetlust Läänemaal põlema pandud kasside hoiukodu asjas.

22. septembri öösel teatati, et Martna vallas Keskvere külas põleb kasside hoiukodu kassimaja (pildil). Tulekahjus hukkus 10 täiskasvanud kassi ja hävis loomade hoidmiseks, ravimiseks ja söötmiseks kasutatav vara ja toit. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb asja rikkumist ja hävitamist, ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla Õhtulehele. „See majake ei saanud lihtsalt niisama süttida, elektrit seal sees ei olnud ega ka midagi muud, millest tuli oleks võinud alguse saada,“ on öelnud hoiukodu perenaine Kaija.

