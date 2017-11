Harju maakohus saatis esmaspäeval vangi mehe, kes pani Tallinnas parklas tule otsa ühele autole, mis koos kõrvalseisnud masinaga hävines.

Süüdistuse järgi süütas Andrei tänavu 1. augusti varahommikul Tallinnas Punane tänav maja parklas Jeep Commanderi, maksumusega 12 000 eurot. Andrei kallas autole süütevedeliku, süütas selle tikkudega, mille tagajärjel sai sõiduk tugevaid tule- ja kuumakahjustusi ning hävines. Samuti sai tule- ja kuumakahjustusi ja hävines kõrval parkinud Audi A4, maksumusega 4000 eurot. Nimetatud kuriteoga tekitas Andrei 16000 eurose kahju. Esmaspäeval arutas Harju maakohus Andrei süüasja ja mõistis talle karistuseks 2 aasta ja 6 kuulise vangistuse, milles koheselt kuulub ärakandmisele 4 kuud vangistust.Ülejäänud karistus on tingimisi. Andrei on varem kriminaalkorras karistatud viiel korral, samuti on tal kehtivad väärteokaristused.