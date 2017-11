225 g suhkrut

110 g õli

112 g hapukoort

50 g kookoshelbeid

160 g jahu

2 tl küpsetuspulbrit

2 laimi

500g Philadelphia toorjuustu

3dl vahukoort

100g suhkrut

Kaunistamiseks: laimikoor, kookoslaastud, piparmündilehed

Töökäik:

Vahusta munad suhkruga, lisa õli, hapukoor ja veidi laimimahla, sega läbi, lisa kuivained ja sega läbi, Ahju 180 kraadi juures 14-16min. Vahusta vahukoor suhkru ja philadelphiaga, lisa laimimahla koor, vahusta. Jahuta koogid ning kata kreemiga.

Getter: gurmeeburger

Getteri gurmeeburger (TV3)

Kuklid:

300g jahu

1,25 dl piima, käesoojana

18 g presspärmi

40 g võid

0.5 dl suhkrut

1 muna + pintseldamiseks

Seesamiseemneid (musti ja valgeid)

Töökäik:

Murenda pärm tainakausis ja lahusta vähese piimaga. Sega juurde osa jahust ja lase kerkida. Sega juurde ülejäänud koostisosad ja sõtku, kuni tainas enam käte külge ei hakka. Lase umbes 30 minutit kerkida. Vormi kuklid ja tõsta need küpsetuspaberile 30 minutiks kerkima. Pintselda kuklid munaga ja puista peale seesamiseemned. Küpseta 220 kraadises ahjus 12 minutit. Lase kuklitel restil jahtuda.

Sisu:

400g kvaliteetset veiseliha (20% rasvasisaldusega!)

Soola

Pipart

Õli

2suurt punast sibulat

2spl Võid

Palsamiäädikat

40g kitsejuustu (mitte pehmet)

1tomat

Frillice salatit

1munakollane

2dl heledat oliiviõli

1tl Dijon sinepit

1 sidruni mahl

Töökäik:

Prae pihv, valmista majonees, karamelliseeri sibulad ja pane kõik kokku.

Jüri: värskekapsa-hakklihapirukad

Jüri värskekapsa-hakklihapirukad (TV3)

Pärmitaigen:

500g jahu+natuke taigna rullimiseks

250ml vett

1 pakike kuivpärmi(11g)

1tl soola

2sl suhkrut

30g pehmet võid

1 muna

Täidis:

250g hakkliha (veis+siga,nt Rakvere kodune hakkliha)

200g hakitud valget peakapsast (ca 250g bruto)

pool sibulat (30g)

40g võid

soola ja musta pipart maitse järgi

Lisaks: 1 muna pirukate määrimiseks ja sulavõid küpsete pirukate määrimiseks.

Vajalikud asjad:

pirukavorm läbimõõdega 10cm või natuke rohkem või muu abivahend ümmarguse ketta välja lõikamiseks, pintsel, küpsetuspaber, plaat, taignarull, nuga hakkimiseks, lõikelaud, pann, pannilabidas, taigna lõikamiseks lõikur, köögirätik.

Töökäik:

Vesi soojendada ca 40*C-ni, kuivpärm segada jahu sisse. Lisada vette sool ja suhkur, siis lahtiklopitud muna, sõtkuda sisse jahu. Viimasena sõtkuda sisse pehme või. Panna kerkima. Sel ajal valmistada täidis: kuumutada pannil või, praadida selles hakkliha, lisada sibul ja siis kapsas, hautada ca 10 minutit, maitsestada soola ja musta pipraga. Jahusel laual rullida taigen, lõigata sobiva suurusega kettad, täidis keskele ja suruda servad kinni, anda pirukale ilus kuju,"õmblus" peab jääma alla. Panna küpsetuspaberiga plaadile, määrida lahtiklopitud munaga, kergitada ca 20 minutit. Küpsetada 180*C 20-25 minutit, kuni on ilusad kuldpruunid. Määrida ahjust võetud pirukad sulavõiga. Natukeseks rätiku alla.

Kaja: raffaello tort

Kaja raffaello tort (TV3)

Põhi:

6suurt muna (toatemperatuuril)

veidi soola

200gr suhkrut

100gr mandlijahu

125gr jahu

1tl mandliekstrakti

Valge shokolaadi-kookose kreem:

200gr valget shokolaadi

45gr kookospiima

250gr Mascarpone juustu (toatemperatuuril)

500gr 35% vahukoort

30gr tuhksuhkrut

40gr kookoshelbeid

1tl kookosekstrakti

Immutamiseks:

240 gr kookospiima

Kaunistamiseks:

kookoshelbed

purustatud mandlid

Raffaello kommid

valge shokolaadi keerud

Töökäik:

Kuumuta ahi 170 kraadini. Määri võiga ja vooderda küpsetuspaberiga 23cm pann (NB! paber peab ulatuma üle serva, sest kook kerkib kõrgemaks).

Koogipõhi:

Eralda munavalged kollastest. Lisa munavalgetele veidi soola ja mikserda vahuks. Lisa suhkur ning jätka vahustamist kuni tekib tugev vaht. Klopi lahti munakollased ja lisa mandliekstrakt ning sega siis munavalgevahu hulka. Seejärel sega ettevaatlikult munavahu hulka mandlijahu ja siis mitmes osas nisujahu. Vala küpsetusvormi ja küpseta 40-45 minutit (kuni on pealt kuldne). Lase jahtuda 10-15 minutit ja kalluta vormist välja. Lase lõplikult jahtuda.

Kreem:

Tükelda shokolaad ja lisa kookospiim. Sulata veevannil. Vahusta Mascarpone (kreemjaks vahuks) ja lisa sulatatud shokolaad. Vahusta kuni on segunenud. Vahusta vahukoor tuhksuhkruga ja lisa kookosekstrakt. Sega vahukoor shokolaadivahuga. Lisa kookoshelbed. Kata kilega ja tõsta külma kuni koogipõhi jahtub.

Kokkupanek:

Lõika põhi kolmeks kihiks. Immuta esimene kiht 80 gr kookospiimaga ja kata veidi vähem, kui 1/3 kreemiga. Korda sama teise kihiga. Aseta paigale kolmas kiht ja immuta kookospiimaga. Kata kook (pealt ja külgedelt) ülejäänud kreemiga. Puista üle kookoshelvestega.

Kaunista Raffaello kommidega, purustatud mandlitükkide ja valge shokolaadi keerudega.

Kristiina: küpsetis: “Suvised tuuletaskud”

Kristiina suvised tuuletaskud (TV3)

Taigen:

180g nisujahu kõrgema kvaliteedi nisujahu

80g taluvõid (82%)

300ml vett

0,5tl soola

4 muna

Kohupiimakreem:

400g Farmi vanilli kohupiima

300ml rõõska koort (35%)

100g suhkurt

250g värskeid maasikaid

20g želatiini

Kaunistamiseks:

Tuhksuhkur

Maasikaid

Töökäik:

Mõõta valmis jahu kogus ning panna kõrvale. Tükeldada või. Panna vesi, või ja sool potti ja kuumutada keskmisel kuumusel kuni või on sulanud (ei lase keema). Eemaldada pliidilt ja lisada jahu. Segada saadud mass lusikaga ning jätkata kloppimist käsivispliga. Panna segu veelkord pliidile ja kuumutada edasi keskmisel tulel pidevalt segades 2 minutit. Asetada saadud mass jahtuma ja oodata kuniks see on jahtunud umbes toatemperatuurini. Ükshaaval lisada munad ning kloppida käsivispliga edasi.

Panna valmis tainamass ühekordsesse kondiitrikotti, tarvis on sakilist kondiitriotsikut. Katta ahjuplaat küpsetuspaberiga ja pritsida ahjuplaadile tainapallid. Küpsetada eelsoojendatud 200-kraadises ahjus 17 minutit. Teha hetkeks ahjuuks lahti ja lasta aur välja. Alandada kuumust 180 kraadini ja küpsetada veel 15 minutit. Võtta küpsetised ahjust välja ja torgata küpsetistesse külje peale augud ja panna tagasi veel umbes 5 minutiks ahju küpsema. Ahjust välja võttes panna kohe siinile jahtuma, et põhjad ei koguks niiskust.

Täidise tegemiseks küpsemise ajal lõika maasikad pisikesteks tükkideks ning purusta. Seejärel vahustada vahukoor suhkruga. Segada vahukoor kohupiimaga ning lisada purustatud maasikatükid - segada edasi. Panna segu kondiitrikotti (koos metallotsikuga) ja lasta tehtud aukude kaudu täidis küpsetise sisse. Serveerimisel sõeluda peale tuhksuhkur väikese sõelaga.

Madis: rullbiskviit

Madise rullbiskviit (TV3)

Koostisained:

5 muna

100g nisujahu

100g suhkrut

20g tuhksuhkrut

1 korralik sidrun

Näpuotsatäis soola

400ml vahukoort 35%

Alma magus vanilje kohupiimakreem kiletuutus 300 g.

Punased sõstrad kobarates, 300g.

Pühendumist, piiramatult

Töökäik:

Pane ahi sooja, t 180 C. Löö toasoojad munad mikseri nõusse, hakka vahustama, 10 min. Kaalu 100 g suhkrut, lisa mikseri nõusse. Jätka vahustamist kokku 15-20 min.

Sõelu jahu paaris osas, sega õrnalt munavahuga. Valmista ette plaat küpsetuspaberiga, vala sellele taigen, aja õrnalt laiali. Küpseta 8-10 min. Valmista ette teine küpsetuspaber, pusita sellele kirstallsuhkrut. Võta biskviit ahjust, säti pealispind vastu ettevalmistatud paberit, eemalda paber, keera rulli. Lase jahtuda 10 min. Valmista kreem: vahusta vahukoor parajaks, koos 75 g suhkruga. Riivi 1 sidruni koor, lisa 50 g sidrunimahla. Rulli biskviit lahti, lõika servad kenaks, kata kreemiga, jäta veidi kaunistuseks, kata kreem hajusalt sõstardega. Keera biskviit rulli, ots jäägu alla. Kaunistuseks peale kiht kreemi ja otstesse lehega sõstrakobarad. Vaata, naudi, maitse ja naudi.

Marleen: juustumuffinid sinihallitusjuustu kreemiga

Marleeni juustumuffinid sinihallitusjuustu kreemiga (TV3)

Muffin

35 ml piima

50 ml sulatatud võid

1 muna

1 3/4 tassi nisujahu

1 tl küpsetuspulbrit

1 spl suhkrut

1/2 tl soola

100g juustu

1 tl cayenne'i pipart



Kreem:

200 ml vahukoort

1/2 tl soola

vahukoore tugevdaja

300g sulatatud juustu

60g sinihallitusjuustu

tilli

Kaunistuseks:

murulauguõied

basiilikulehed

kirsstomatid (kollased ja punased)



Töökäik:

Soojenda ahi 180 kraadi juurde. Sega kausis piim, sulatatud või, muna ja cayenne'i pipar. Lisa jahu, küpsetuspulber, suhkur, sool ja juust. Sega. Pane segu muffinivormidesse. Segust jätkub 12-nele muffinile. Pane ahju 25ks minutiks. Valmista vahukoor vastavalt vahukooretugevdaja peal oleva juhendi järgi. Lisa vahukoorele sulatatud juust, sool ja till. Lõika sinihallitusjuust väikesteks tükkideks, sega see vahukoorekreemi sisse. Pane segu külmkappi. Võta muffinid ahjust ja vormidest välja. Lase seista, kuni need on jahedad. Pritsi muffinitele kreem (dekoreerida erinevate pritskottide otsikutega). Kaunista.

Patrik: kräsupea

Patriku kräsupea (TV3)

Põhi:

3 muna

2dl suhkrut

2dl magusat kondenspiima

2dl hapukoort

1tl söögisoodat

3dl nisujahu

2sl kakaopulbrit

Kreem:

1kg 30% hapukoort

1,5dl suhkrut

Vahele:

Värskeid (nende puudumisel külmutatud) vaarikaid

Glasuur:

50g tumedat šokolaadi

1dl vahukoort

1sl võid

2sl kakaopulbrit

Kaunistamiseks:

Granaatõun

Töökäik:

Kuumuta ahi 200 kraadini. Vahusta munad suhkruga. Lisa kondenspiim, hapukoor ja jahuga segatud sooda ning sega ühtlaseks tainaks. Vala pool tainast võiga määritud 24 cm läbimõõduga ümmargusse lahtikäivasse vormi. Küpseta ligikaudu 20 minutit ehk senikaua kuni pealt on kuldpruun ja tikuga katsudes on põhi küps. Sega ülejäänud taina hulka 2 sl kakaopulbrit ja küpseta samamoodi nagu eelmist koogipõhja. Kreemi tegemiseks sega hapukoor suhkruga. Lõika nii valge kui pruun jahtunud põhi horisontaalselt pooleks. Koogi põhja jäta tume põhi, seejärel laota veidi hapukoort ja säti hapukoore peale vaarikad. Seejärel pane peale valge põhi. Ülejäänud pooled lõika väikesteks kuubikuteks ja sega kreemiga. Kata kuubikute ja kreemi seguga kogu tort. Glasuuri jaoks kuumuta koor potis ja sulata selles šokolaad ning või. Lisa kakaopulber ja kuumuta segades keemiseni. Lase hetke jahtuda ja nirista tordile. Kõige lõpuks lisa ka meelepäraselt granaatõuna tükikesi.

Rauno: Red Velvet 2h

Rauno Red Velvet (TV3)

Põhi:

170 gr 82% toasooja võid

470 gr Demerara või rafineerimata roosuhkurt

3 spl kakod

3 muna

2 vaniljekauna seemed

470 gr nisujahu

Punane toiduvärv

1,5 tlt soodat

1,5 tlt valge veini äädikat

420 ml hapupiima

1 tlt himaalaja soola

Pihustatav margariin

Glasuur:

600 gr toorjuustu

250 ml väherasvast kookospiima

5 spl nisujahu

600 gr tuhksuhkrut

1 sidrun

Kaunistamiseks:

200 gr kookoslaaste

meresoola helbeid

200 gr maasikaid

100 gr tumedat šokolaadi

Koostis kahe küpsise jaoks:

4sp toasooja soolata võid

4sp valget suhkrut

4sp pruunsuhkrut

4sp lahti klopitud muna

1tl vanilliekstrakti

8sp kõrgemat sorti nisujahu

4sp magustamata kakaod, Fazer

1tl söögisoodat

Näputäis soola

50gr tumedat šokolaadi (sh 1 ruut kaunistuseks), Bitter 70%

Valmistamine:

Eelsoojendada ahi 180oC. Keskmise suuruses kausis segada kokku toa soe või ja suhkrud. Lisa segule muna ja vanilliekstrakt, segada. Lisada kaussi jahu, kakao, sööda ja sool, segada. Lisa juurde tükeldatud šokolaaditükid. Aseta taigen küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja töötle taigen ~9cm läbimõõduga galetiks. Küpseta eelsoojendatud ahjus 15-16 minutit. Mitte üle küpsetada! Kaunistuseks puista tükeldatud šokolaadi küpsise peale. Lasta seista jahutusrestil.

Stanislav: 2x hiigel küpsis šokolaaditükkidega:

Stanislavi hiidküpsised (TV3)

Koostis kahe küpsise jaoks:

4 sp võid

6 sp pruunsuhkrut

Näputäis soola

2 sp lahti klopitud muna

1/2 tl vanilliekstrakti

10 sp kõrgemat sorti nisujahu

1/4 tl söögisoodat

50gr tumedat šokolaadi (sh 1 ruut kaunistuseks), Bitter 70%

Valmistamine:

Eelsoojendada ahi 180oC

Sulata või mikrolaineahjus

Sulatatud võile lisa pruunsuhkur, sool, 2 sp muna, vanilliekstrakti, jahu ja söögisoodat. Sega lusikaga kuni koostisosad segunenud, ~20-30sek

Lisa juurde tükeldatud šokolaaditükid

Töötle taigen ~9cm läbimõõduga galetiks ja aseta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile.

Küpseta eelsoojendatud ahjus 15-18 minutit kuni küpsis on kuldne. Mitte üle küpsetada!

Kaunistuseks puista tükeldatud šokolaadi küpsise peale. Lasta seista jahutusrestil.

3x hiigel küpsis jõhvikate ja valge šokolaadiga:

Koostis kahe küpsise jaoks:

55gr toasooja soolata võid

100gr valget suhkrut

Näputäis soola

1/2 lahti klopitud L muna

1/2tl vanilliekstrakti

100gr kõrgemat sorti nisujahu

5gr söögisoodat

8gr kartulitärklist

50gr valget šokolaadi (sh 2 ruut kaunistuseks)

50gr kuivatatud jõhvikaid (eelnevalt leotatud ja kuivatatud majapidamispaberiga)

Valmistamine:

Eelsoojendada ahi 160C. Keskmise suuruses kausis vahusta toa soe või ja suhkur. Lisa soola, muna, vanilliekstrakti, jahu ja söögisoodat. Sega mikseriga kõik kokku kuni koostisosad segunenud. Lisa juurde tükeldatud šokolaaditükid ja jõhvikad. Töötle taigen ~9cm läbimõõduga galetiks ja aseta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Küpseta eelsoojendatud ahjus 15minutit kuni küpsis on kuldne. Mitte üle küpsetada! Kaunistuseks puista tükeldatud või riivi šokolaadi küpsise peale. Lasta seista jahutusrestil.

Triin: Brita kook toorjuustu-vahukooretäidise ja marjadega

Triini Brita kook toorjuustu-vahukooretäidise ja marjadega (TV3)

Põhi:

3 munakollast,

1 muna,

150g võid,

2,5dl jahu,

1tl Meira vaniljesuhkrut,

3tl Meira küpsetuspulbrit,

0,5dl piima

Beseekiht:

3 munavalget,

2dl suhkrut,

Mandlilaastud

Täidis:

4dl vahukoort,

150g Piimameister Otto toorjuustu,

2sl suhkrut,

2tl Meira vaniljesuhkrut,

vaarikaid

Kaunistamiseks 2dl vahukoort ja värskeid vaarikaid, mustikaid

Toidukäik:

Põhja jaoks vahustatakse munakollased ja muna koos suhkruga, lisatakse sulatatud ja jahutatud või ning küpsetuspulbri ja vaniljesuhkruga segatud jahu. Segatakse juurde piim. Tainas laotatakse suurele ahjuplaadile. Besee jaoks vahustatakse munavalged suhkruga, laotatakse tainale, lisatakse mandlilaastud. Ahju alumisel siinil küpsetatakse 175 kraadi juures 20 minutit. Jahtunud põhi lõigatakse kaheks, ühele poolele määritakse toorjuustu ja suhkrutega segatud vahukoor, lisatakse marjad ja teine põhjapool. Kaunistatakse vahukoore ja marjadega.

Triinu: apelsini-mandlikook (120min)

Triinu apelsini-mandlikook (TV3)

Koostisosad:

Suured apelsinid 2tk

Munad 6tk

Suhkur 250g

Mandlijahu 250g

Küpsetuspulber 1tl

Cointreau liköör 1 spl

sool 0,5 tl

Siirup immutamiseks:

Suhkur 215g

Värskelt pressitud apelsinimahl 160ml (apelsine 3tk)

Vesi 80ml

Riivitud apelsini koor 1-lt

Toidukäik:

Kuumuta ahi 170 kraadini- Vooderda 24 cm ümmarguse koogivormi põhjad ja küljed küpsetuspaberiga. Vahusta mikseriga munad ja suhkur tugevaks vahuks. Lisa püreestatud apelsin, mandlijahu-küpsetuspulbri-soola segu ja liköör. Sega läbi ja vala segu ettevalmistatud koogivormi. Küpsetada ca 1 tund. Siirupi valmistamiseks sega kõik siirupi koostisosad ja kuumuta keskmisel kuumusel seni kuni suhkur lahustub. Seejärel kuumuta madalal kuumusel, kuni siirup pakseneb. Torka sooja kooki augud, kui kook on veel küpsetusvormis. Kalla siirup ühtlaselt kogu koogile. Jäta jahtuma. Serveerida koos vaniljejäätisega.