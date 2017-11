Eile õhtupoolikul Raplamaal Kehtna vallas rünnaku alla sattunud veiste omaniku sõnul on hulkurkoerad ka varem pahandust teinud.

Rapla politseijaoskonna juht ütles väljaandele Delfi, et sündmused arenesid kohapeal kiiresti, mistõttu pidid ametnikud otsustama ning tegutsema sekundite jooksul.

Mõlemad koerad surid saadud vigastustesse.

Veisekarja omanik ei soovi juhtunud leheveergudel pikemalt arutada, ent tunnustab politsei kiiret reageerimist väljakutsele.

Mees tunnistab samas, et koerad on aastate jooksul ka varem kariloomi ning teda ennast rünnanud. Ta ei tea küll, kas varasemate juhtumite korral võis olla tegemist samade neljajalgsetega, kes teisipäev õhtupoolikul veistele kallale läksid.

„Loomadel on tõepoolest rünnaku tagajärjel vigastused ning hetkel sellega tegeldakse, kahju suurus on täpsustamisel,“ kommenteerib loomaomaniku advokaat Õhtulehele.

Kohaliku jahiseltsi pealik Viktor Reino ütleb, et aeg-ajal tuleb ette, et hulkurkoerad kimbutavad loomi, kuid märkimisväärset probleemi pole.

Teisipäevaste sündmuste läheduses elavad kohalikud ei ole võõraid ja hulkuvaid koeri näinud. Vähemalt viimasel ajal. „Kunagi siin üle põllu oli üks koer. Kui tema lahti sai, siis võttis ühe teise koera kampa ja läksid murdma. Isegi mõne vasika said kätte,“ meenutab kohalik elanik Fjodor. Mehe sõnul juhtus see aga aastaid tagasi ning kuna tal endal on kodus koer olemas, siis ta märkaks, kui mõni võõras ringi luusiks.

Koerte omanik on politseile teada. Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus kommenteeris eile, et tegemist on kahetsusväärse juhtumiga.