Ajakirjanik Katrin Lustil tuleb uuel nädalal seada sammud uurija juurde, sest teda süüdistatakse ebaseaduslikus sissetungis kassiäri pidava noorpaari korterisse. Lust on veendunud, et „Kuuurija“ meeskond on selle loo puhul hoopiski kannatajarollis, kuna kassiärimees tungis teleoperaatorile kallale.

„Uskumatu! Tundub, et minust tehaksegi süüdlane!“ ahastab Katrin Lust. „Jätta selline mulje, et mina olen sisse tunginud ning astun põhiseadusest üle – see on absurd! Ma tean väga hästi reegleid!“