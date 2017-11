Eesti vaktsiinivastaste esirinnas on autistlike laste emad, kes usuvad, et haiguse põhjuseks on justnimelt vaktsiinisüst.

Tänane "Pealtnägija" tõi vaatajani kolme Eesti ema lood, kelle kodus kasvab raske diagnoosiga laps. Neil on kahtlus, et selle taga on tehtud vaktsiinisüstid, sest probleemid tervisega algasid just pärast kolmikvaktsiini tegemist. Vaktsineerimise vastaseid on aga veelgi.

Tartu ülikooli peremeditsiini õppetooli dotsent Marje Oona sõnul usuvad lapsevanemad, et autismi tekkes on süüdi vaktsiinid, kuna väga sageli ei osata ka meditsiini poolt autismi põhjust öelda.