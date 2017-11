See, kas su nimi oli Jaak Joala või Ivo Linna, ei huvitanud Pihlamägi sõnul sõjaväes kedagi. „Mida kuulsam olid, seda rohkem sind suruti. Eriti, kui tegid pättust. Siis sattusid väga halba nimekirja,” naerab ta. „Aga vähemalt on need laulud nüüd kõik ühes kohas olemas. Tähtis on see, et ühe silmapaistva laulja looming oleks talletatud ning mälestusmärk tema kuulsusrikkast ja kõrgele tõusnud tähelennust.”

Pihlamägi isiklikuks lemmikuks uuel kogumikul on ameerika lauluduo Simon and Garfunkeli „Bridge Over The Troubled Water“ Jaak Joala versioon „Sild üle vaevavete“. "Läbi soomlastest tuttavate jõudis minuni Simon and Garfunkeli plaat, mille ma andsin Jaagule 70ndate lõpus kui ta sõjaväest tuli," meenutab ta. Enne kui Joala sõbra soovitatud laulu lindistama hakkas, jõudis Pihlamägi ise sõjaväkke minna. "Kui sealt tagasi tulin, ohkasin heldinult, sest ta oli selle ära teinud. See on kindlasti selle plaadi üks tipp-laule!"