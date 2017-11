Õhtulehele kirjutas lugeja, kes uuris, miks Robotex kaks päeva enne üritust selle tasuliseks muutis?

"Kogu aeg on tasuta olnud ja sel aastal ka, aga nüüd hops, maksab 5 eurot ja lastele 2 eurot," kirjutas lugeja, kes sai piletihinnast teada Tallinki saadetud kirjast, kust selgus, et tasuta robootikasündmus Robotex, mis toimub 24.–26. novembril Eesti Näituste messikeskuses, on vahepeal tasuliseks muutunud.

Robotexi kommunikatsioonijuht Katrin Maimik selgitas, et Robotexi meeskond otsustas seoses ürituse kasvuga ning vältimatu eelarvelise muudatusega kehtestada kohapeal üritusele pileti. "Kõik külastajad, kes registreeruvad enne 24. novembrit Robotexi üritusele Eventbrite keskkonnas ning näitavad kohapeal kassas ette sealt saadud PDF pileti (kas paberil või nutitelefonis) saavad tasuta ligipääsu! Pilet tuleb kohapeal osta nendel külalistel, kes varasemalt Eventbrite’ist tasuta piletit ei ole lunastanud. Piletihind kohapeal on 2€ laps (0-2 aastased lapsed tasuta) ning 5€ täiskasvanu."